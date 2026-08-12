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İstanbul'da Dalga Tehlikesi: Bazı Sahillerde Denize Giriş Yasaklandı

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İstanbul'un Şile ve Arnavutköy ilçelerindeki sahiller ile Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda, dalga yüksekliği nedeniyle belirli günlerde denize girilmesi yasaklandı.

İstanbul'un Şile ve Arnavutköy ilçelerindeki sahiller ile Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda, dalga yüksekliği nedeniyle belirli günlerde denize girilmesi yasaklandı.

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin sahil, koy ve plajlarında Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verilerine göre, dalga yüksekliği dikkate alınarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13-14 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan duyuruda da dalga yüksekliğinin fazla olması nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Sarıyer Kaymakamlığı ise son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 13-14 Ağustos'ta dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla Kısırkaya Halk Plajı'nın denize ve plaj girişine kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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