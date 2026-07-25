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İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu

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İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi. D-100 kara yolunda sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorlandı.

Anadolu Yakası'nda da bazı bölgelerde yer yer yağış etkili oldu.

Yollarda biriken sular hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı.

Kaynak: AA
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