İstanbul Ticaret Odası: İstanbul'da Yıllık Enflasyon Yüzde 36,83

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatları nisanda aylık yüzde 3,74, yıllık yüzde 36,83 arttı.

İTO, nisan ayı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ni açıkladı. İTO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2026 Nisan ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,74 olarak gerçekleşmiştir. 2025 Nisan ayına göre 2026 Nisan ayında İstanbul'da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 36,83 olarak gerçekleşmiştir."

2026 Nisan ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda yüzde 11,09, Konut harcama grubunda yüzde 8,80, Haberleşme harcama grubunda yüzde 6,49, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda 2,57, Ev Eşyası harcama grubunda yüzde 2,36, Sağlık Harcama grubunda yüzde 1,83, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 1,80, Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 1,58, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 0,87, Ulaştırma harcama grubunda yüzde 0,48, Eğitim harcama grubunda yüzde 0,03 artış, Eğlence ve Kültür harcama yüzde -0,12 azalış izlenmiştir."

Kaynak: ANKA
