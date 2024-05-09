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İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Yaptı

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İstanbul Tabip Odası'nın (İTO) hafta sonu yapılan olağan genel kurulunda seçilen yeni Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı. İTO Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu oldu.

(İSTANBUL) İstanbul Tabip Odası'nın (İTO) hafta sonu yapılan olağan genel kurulunda seçilen yeni Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı. İTO Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu oldu.

5 Mayıs tarihinde yapılan seçimde göreve gelen yeni İTO Yönetim Kurulu mazbatayı bugün Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu Müdürü Fidan Şener'den aldı. Ardından ilk toplantısını Cağaloğlu'ndaki binasında yapan yeni yönetim görev dağılımını da yaptı. İTO Başkanı, Dr. Osman Küçükosman oldu. Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı ise şöyle:

Dr. Osman Küçükosmanoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı)

Dr. Ertuğrul Oruç (Genel Sekreter)

Dr. Hacer Ayşen Yavru (Sayman Üye)

Dr. Emrah Kırımlı (Veznedar Üye)

Dr. Yasemin Demirci (Üye)

Dr. Okan Toygar (Üye)

Dr. Fikret Aydın (Üye)

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni dönemde de meslektaşlarımızdan aldığımız güçle hekimler için, özlük haklarımız için, mesleğimizin ve ülkemizin geleceği için mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul Tabip Odası Osman Küçükosmanoğlu İto Sağlık Politika Güncel Haberler

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