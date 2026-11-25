İstanbul Şişli'de 41 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin Şişli'de belirlediği adrese düzenlediği operasyonda 41 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 41 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekipler, Şişli'de uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adresteki aramalarda 41 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA