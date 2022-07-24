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İstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

AA - İrem Demir - Güncel
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İstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonu tatilini evde geçirmek istemeyen İstanbullular, aileleriyle birlikte sahil bölgelerine gitmeyi tercih etti.

Sarayburnu sahilinde sıcaktan bunalanlar denize girerek serinlerken, bazı vatandaşlar güneşlenerek vakit geçirdi, bazıları da gölgelik alanlarda dinlendi.

Üsküdar Salacak sahiline de aileleriyle birlikte gelen vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken, bazıları da sahilde oturarak manzarayı izledi.

AA / İrem Demir - Güncel

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