Rus heyeti taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi-2 - Haberler

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Rus heyeti taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi-2

Demirören Haber Ajansı - İbrahim Yıldız - Güncel
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Rus heyeti taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi-2

TAHIL sevkiyatının güvenli bir şekilde oluşturulmasına yönelik İstanbul'da gerçekleşecek 4'lü tahıl zirvesine katılmak üzere Rus heyeti İstanbul'a geldi.

TAHIL sevkiyatının güvenli bir şekilde oluşturulmasına yönelik İstanbul'da gerçekleşecek 4'lü tahıl zirvesine katılmak üzere Rus heyeti İstanbul'a geldi. Moskova'dan kalkan Rus Hava Kuvvetlerine ait uçak saat 10.40'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. VIP Terminaline yanaşan uçaktan inen heyet, daha sonra havalimanından ayrıldı. Toplantıya Türkiye ve Rusya, Ukrayna heyetleri ile Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri de katılacak.


Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Güncel

İstanbul Havalimanı İstanbul Güncel Haberler

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