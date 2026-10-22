İstanbul Photo Awards 2026 Sergisi Roma'da açıldı

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği İstanbul Photo Awards 2026'nın ikinci sergisi İtalya'nın başkenti Roma'da açıldı.

Bu yıl ilki Ankara'da, ikincisi ise Roma'daki "Il Portale Ostiense" sergi ve etkinlik alanında açılan sergiyle İstanbul Photo Awards 2026 uluslararası fotoğraf yarışmasında dereceye giren 50'den fazla fotoğraf, İtalyan kamuoyuyla buluştu.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun, Filistin'in Vatikan Büyükelçisi Issa Kassissieh, Kırgızistan'ın Roma Büyükelçisi Ermek Omuraliev, Irak'ın Vatikan Büyükelçilik Maslahatgüzarı Ammar M. Dawood, KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve İtalyan haber ajansı ANSA'nın Uluslararası Pazarlama Direktörü Rodolfo Cardarelli'nin de katıldığı sergi açılışında diplomasi, basın, kültür, sanat ve iş dünyasından çok sayıda seçkin davetli yer aldı.

Serdar Karagöz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul Photo Awards sergisini Roma'da açmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek İtalyan başkentinin tarih ve sanat açısından dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

İnsanların yüzyıllar boyunca, hikayelerini anlatmak ve tarihe bir iz bırakmak için sanattan yararlandığını belirten Karagöz, "Günümüzde fotoğraf bu geleneği sürdürüyor. Fotoğraf, yaşadığımız dönemi kaydediyor, dünyayı olduğu gibi gösteriyor ve başkalarının hayatlarını anlamamıza yardımcı oluyor. Fotoğrafı bu kadar önemli kılan da budur." dedi.

Karagöz, iyi bir fotoğrafçının, fotoğrafıyla bir hikaye anlattığını ve gerçeğin gün yüzüne çıkmasını sağladığını ifade ederek "İstanbul Photo Awards aracılığıyla hikayeleri görünür kılmayı ve gerçeğin farklı yönlerini dünyayla paylaşmayı amaçlıyoruz. Dünyayı olduğu gibi gösterme cesaretine ve bu hikayeleri dünyaya ulaştırma kararlılığına sahip fotoğrafçıları desteklemek istiyoruz." diye konuştu.

-"Sadece bu yıl dünyanın dört bir yanından 19 bin fotoğraf aldık"

Karagöz, İstanbul Photo Awards'a 2015'ten bu yana yaklaşık 22 bin fotoğrafçının 207 binden fazla fotoğraf gönderdiğini dile getirerek, "Sadece bu yıl dünyanın dört bir yanından 19 bin fotoğraf aldık. Bu rakamlar, İstanbul Photo Awards'ın nasıl önemli bir uluslararası yarışmaya dönüştüğünü gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Anadolu Ajansı olarak fotoğrafçılığın yalnızca fotoğraf çekmekten ibaret olmadığına inanıyoruz." diyen Karagöz, fotoğrafın aynı zamanda tarihi kaydetmek ve gerçeği göstermek olduğunu vurguladı.

Fotoğrafın, olayların neden önemli olduğunu anlamaya yardımcı olduğuna dikkati çeken Karagöz, foto muhabirlerinin sorumluluklarının savaş ve soykırım dönemlerinde özellikle önem taşıdığını söyledi.

Karagöz, bugün İstanbul Photo Awards 2026 kazananlarını onurlandırmak için burada toplandıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Uluslararası jürimiz, Gazze'den bir fotoğrafı yılın fotoğrafı olarak seçti. Filistinli fotoğrafçı Haitam Imad tarafından EPA için çekilen fotoğrafın başlığı 'Gazze, Umut Yok'. Fotoğraflar, Gazze'deki Nasser Hastanesi'nde bulunan Sham Qudeih adlı 2 yaşındaki bir kız çocuğunu gösteriyor. O şiddetli açlık ve hastalıklarla mücadele ediyordu. O dönemde yalnızca 4 kilogram ağırlığındaydı. Durumu, Gazze'deki savaşın insanlara yaşattığı korkunç bedeli gözler önüne seriyordu. Fotoğraf çekildikten sonra küçük kız, tıbbi tedavi görmesi için İtalya'daki Napoli'ye götürüldü. Şimdi iyileşmekte olduğunu öğrenmek bizi çok mutlu ediyor."

-"Gazze'deki sivillerin hikayelerini anlatmaya devam edeceğim"

Filistinli kız çocuğunun hikayesinin, çok daha fazlasını anlattığını belirten Karagöz, "Küçük Sham tedavi görme imkanı buldu, ancak Gazze'de daha pek çok çocuk halen acı çekiyor. Gazze'den daha fazla umut hikayesine ihtiyacımız var. Her şeyden önce, Gazze'deki soykırımın sona erdiğini görmemiz gerekiyor. O gün gelene kadar gerçekleri aktarmaya, sahadaki durumu göstermeye ve Gazze'deki sivillerin hikayelerini anlatmaya devam edeceğim. Çünkü dünyanın, Gazze'de neler yaşandığını bilmeye hakkı var: İsrail saldırılarında hayatını kaybeden siviller, açlık ve hastalıklarla mücadele eden çocuklar…" ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Serdar Karagöz, dünyanın, Gazze'deki insani felaketin boyutlarını görmesi ve bu gerçeklerin asla unutulmamasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

Bu fotoğraf sergisinin, kendilerini dünyanın farklı yerlerine götürdüğünü dile getiren Karagöz, İtalya'daki ortakları ANSA ajansına, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ülgen'e, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Altun'a ve serginin sponsorlarına teşekkür etti.

Çomoğlu Ülgen: "Son derece heyecan verici"

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen de AA'nın ilk kez Roma'da böyle bir sergi açtığını dile getirerek "Bunun burada son sergi olmayacağına inanıyorum. Umarım bu sergi, artık bir gelenek haline gelecek bir sürecin başlangıcı olur." dedi.

İstanbul Photo Awards'ın daha önce dünyanın birçok önemli başkentinde düzenlenen sergilerinin ardından bugün de Roma'ya geldiğine dikkati çeken Çomoğlu Ülgen, "Bu önemli serginin bugün, tam da bu dönemde Roma'da açılması, İtalya'da yaşayan her Türk vatandaşı için olduğu kadar İtalyanlar, fotoğraf tutkunları ve haber fotoğrafçılığını takip edenler için de son derece heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Çomoğlu Ülgen, AA'nın gelecek hafta 103. yılını kutlayacak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumu olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkenin bağımsızlığı için mücadele ettiği dönemde kurulduğunu, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde geliştiğini ve bugün sadece Türkiye için değil, bütün bölgenin, Avrupa'nın, Dünya'nın referans gösterdiği bir haber ajansına dönüştüğünü söyledi.

Güney Afrika'da büyükelçilik yaptığı sırada siyahi bir kişinin kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulunda yaptığı bir konuşmaya istinaden "Dünyanın dört bir yanında insanlar acı çekiyor. Dinimiz, ten rengimiz ya da göz rengimiz ne olursa olsun, gözlerimizden akan gözyaşının rengi her zaman aynıdır." şeklinde bir mesaj yazdığını anlatan Ülgen, "Burada, bu salonda, hepimizin o acıyı hissettiğini görüyorum. İster gözlerimizden yaşlar aksın ister onları içimize akıtalım, hepimiz aynı acıyı paylaşıyoruz." dedi.

Altun: "İstanbul ve Roma, fotoğraf aracılığıyla buluşuyor"

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Altun da "İstanbul Photo Awards'ı burada ağırlamak ve bu muhteşem şehre İstanbul'dan bir parçanın getirilmesine şahit olmak benim için ayrı bir mutluluk." dedi.

İstanbul'un da Roma'nın da anıların kentleri olduğunu belirten Altun, "Bunlar, büyük imparatorlukların, halkların ve kültürlerin bir araya geldiği şehirler. Bu akşam da bir kez daha İstanbul ve Roma, fotoğraf aracılığıyla buluşuyor." diye konuştu.

Fahrettin Altun, "Burada gördüğümüz fotoğraflar bizi durmaya, daha dikkatli bakmaya ve içinde yaşadığımız dünya üzerine derinlemesine düşünmeye davet ediyor. Dolayısıyla bugün sadece bir sergi açmıyoruz; dünyamıza açılan bir pencere aralıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, bakmanın bir tercih meselesi olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Fotoğraf ise bu tercihi görünür ve erişilebilir kılar. Bugün bu fotoğraflara baktığımızda; pek çok farklı mekan, pek çok farklı yüz ve pek çok farklı hikaye görüyoruz. Gazze, Suriye, Ukrayna; çevre, spor ve hatta insanlığın uzay boşluğunda bıraktığı enkazlar."

Bu sene "Gazze" temalı bir çalışma yılın fotoğrafı olarak seçildiğine işaret eden Altun, "Bu, muazzam bir fotoğraf. Gücünün ise çok basit bir şeyden kaynaklandığına inanıyorum: İnsanı jeopolitiğin merkezine yerleştiriyor. Jeopolitik bize sınırları gösterir, fotoğraf ise o sınırların ardındaki insanları." diye konuştu.

Gazze söz konusu olduğunda, buraya bakmak konusundaki sorumluluklarının arttığına işaret eden Büyükelçi Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de gördüğümüz şey, insan yaşamının sistematik bir biçimde kuşatıldığı, açlığın bir soykırım aracı haline getirildiği ve sivillerin kitlesel ölçekte katledildiği apaçık bir insanlık trajedisidir. İşte bu yüzden bu görüntüler, yalnızca birer acı kaydı değil, aynı zamanda tarih karşısında birer tanıklık belgesidir. Annesinin kollarındaki 2 yaşındaki bir çocuğun görüntüsü, bizi istatistiklerin, stratejilerin ve jeopolitiğin ötesine taşır ve bizi yeniden bireysel insan yaşamına döndürür."

Altun, fotoğrafın çok daha büyük ve çok daha önemli bir şey yaptığına dikkati çekerek, fotoğrafın, dünyayı yeniden insani bir boyuta taşıyabileceğini dolayısıyla foto muhabirlerine teşekkür etmeleri gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından AA Görsel Haberler Direktörü Aykut Ünlüpınar ve AA Roma Muhabiri Barış Seçkin konuklarla sergiyi gezerek 2026 yılının kazanan fotoğraflarına dair bilgi verdi.

Roma'daki sergi, 30 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru ve Türk Hava Yolları (THY) kısmi ulaşım sponsoru olarak destek veriyor.

Kaynak: AA