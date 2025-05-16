İstanbul Modern Sinema'da 'Aç Sesini' Film Programı Başlıyor

İstanbul Modern Sinema'da 'Aç Sesini' Film Programı Başlıyor
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İstanbul Modern Sinema, 22 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında müzik ve sinemayı bir araya getiren 'Aç Sesini' isimli film programını izleyiciyle buluşturuyor. Programda, müziği merkeze alan 10 belgesel ve kurmaca film gösterilecek.

İstanbul Modern Sinema'nın, müzik ve sinemayı bir araya getirdiği film programı "Aç Sesini", 22 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Modern Sanat Müzesinden yapılan açıklamaya göre, 10 filmden oluşan programda, müziği merkeze alan belgesel ve kurmaca filmler yer alıyor.

Etkinlik kapsamında gösterilecek filmler arasında "Köln 75", "Vibe Istanbul", "Sound Dreams of Istanbul", "Soundtrack to A Coup D'etat", "Pavements", "Sadece Birkaç Gün", "Mor ve Ötesi: Tamiri Mümkün", "Pink Floyd At Pompeii", "Tatlı Günler" ve " Supremes" bulunuyor.

İstanbul'un gece hayatını ve dans-müzik sahnesini keşfe çıkaran Vibe İstanbul filminin yönetmenleri Nefise Motlaq ile Saeed Nasiri, 31 Mayıs'ta gösterime katılacak.

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgilere "http://www.istanbulmodern.org" internet adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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