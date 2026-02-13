İstanbul merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyonunda 33 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 33 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlediği değerlendirilen şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "iş yeri ve araç kurşunlanması" ile "tehdit" suçları gibi 9 olaya karışan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.