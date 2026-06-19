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İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 23 gözaltı
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İstanbul merkezli olarak ülke genelinde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kasten öldürme' ve 'yağma' gibi suçlardan 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL merkezli olmak üzere ülke genelinde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kasten öldürme', 'yağma', 'mala zarar verme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarına ilişkin 23 ayrı olayın aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli olmak üzere ülke genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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