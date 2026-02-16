Haberler

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda, suç örgütlerine yönelik 9 ilçede yapılan eş zamanlı baskınlarda 25 kişi tutuklanırken, 40 kişi ise gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ve silahlar ele geçirildi.

İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 25 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı. Devam eden çalışmalarda gözaltına alınan 40 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 ilçede suç örgütlerine yönelik özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon gerçekleştirdi. Farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri evlerde yapılan aramalarda birçok suç unsuru yakalandı. Gözaltına alınan 25 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin sorguları sonrası aynı suça karışanlara yönelik İstanbul merkezli Batman, Bursa, Adana, Tekirdağ, Diyarbakır ve Mardin'de de 61 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu 40 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 7 tabanca, pompalı tüfek, 191 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 40 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
