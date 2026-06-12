İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı kararı

İSTANBUL merkezli 5 ilde organize şekilde uyuşturucu madde imal ederek dağıtımını yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde organize şekilde uyuşturucu madde imal ederek dağıtımını yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde İstanbul'da Ümraniye, Bayrampaşa, Fatih, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Sultangazi ve Bağcılar ilçeleri ile Sakarya, Sivas, Ağrı, Bingöl ve Van'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı