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İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonda 13 zanlı adliyeye gönderildi

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İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan toplam 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan toplam 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 olaya karıştıkları tespit edilen suç örgütü üyesi şüphelilerin yakalanması ve suç unsuru olabilecek delillerin ele geçirilmesi amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda İstanbul merkezli Kocaeli, Bolu ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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