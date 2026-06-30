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İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 54 şüpheli yakalandı

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İstanbul, Kocaeli ve Gümüşhane'de eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 54 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 54 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yapan zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul, Kocaeli ve Gümüşhane'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 54 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için Emniyet'e götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
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