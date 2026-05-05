İstanbul merkezli 3 ilde "change" araç operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde "change" araç operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı, 40 araca el konuldu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, yurt içinden ve dışından temin edilen otobüslere, kaza, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor bilgileri uyarlanarak "change" işlemi yapıldığını, bu araçların daha sonra üçüncü kişilere satıldığını ve haksız kazanç sağlandığını belirledi.

Yapılan çalışmada, ele geçirilen 40 araçtan 28'nin motor ve şasi numaralarının değiştirildiği tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen 17 şüphelinin yakalanması için İstanbul'un Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ilçeleri ile Samsun ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler bir şüpheliyi daha yakalamak için çalışma yaparken, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.