İstanbul merkezli 3 ilde 'change' araç operasyonu: 16 gözaltı, 28 araç ele geçirildi

AĞIR hasarlı araçların fabrikasyon seri numaralarını hacizli araçlara uyarlayıp 'change' araç satan şebekeye düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı, 28 araç ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde oto hırsızlığına yönelik yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçlara ait fabrikasyon seri numaralarını temin ettikleri hacizli, yakalamalı araçların üzerine uyarlayarak 'change' işlemi yapıldığı tespit edildi. Bu yöntemle change yaptıkları araçları üçüncü kişilere satarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

İstanbul merkezli Samsun ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında change yapıldığı belirlenen 28 araç ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

