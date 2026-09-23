İstanbul Maltepe'de bekçinin ölümüne yol açan sürücünün cezası 5 yıla indirildi

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MALTEPE'de alkollü kullandığı otomobille bekçi Mustafa Karamehmetoğlu'na çarparak ölümüne neden olan Cihan Bulut'un 9 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanık Cihan Bulut'un 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 6 yıl hapis cezası almasına daha sonra takdiri indirim uygulayarak 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kaza, 31 Ocak saat 04.50 sıralarında Cevizli Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Otomobille seyir halinde olan Cihan Bulut, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun aracına çarptı. Kazanın ardından sürücü, taksiye binerek kaçarken, araçta bulunan diğer 3 kişi olay yerinde kaldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karamehmetoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından ifadeleri alınan 3 kişi, Cihan Bulut ile birlikte alkol aldıklarını söyledi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 7 suç kaydı bulunan şüpheliyi 12 saat sonra gözaltına aldı. Yapılan idrar testinde şüphelinin alkollü olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Cihan Bulut, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cihan Bulut'un yargılanmasına Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, sanık Cihan Bulut tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, ölen Mustafa Karamehmetoğlu'nun yakınları ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

'BÖYLE BİR KAZANIN OLMASINI İSTEMEZDİM, PİŞMANIM'

Son sözü sorulan sanık Cihan Bulut, "Kabahatimin olmadığını söylemiyorum kabahatim var fakat ölümün gerçekleşmesinde ölenin kullandığı araç niteliği de etkili olmuştur. Böyle bir kazanın olmasını istemezdim, pişmanım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme, tutuklu sanık Cihan Bulut hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 6 yıl hapis cezası daha sonra takdiri indirim uygulayarak 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Cihan Bulut'un, otomobilinde bulunan tanıklarla birlikte alkol aldıktan sonra aracıyla seyir halindeyken Mustafa Karamehmetoğlu'nun aracına çarptığı ve Karamehmetoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Tanıkların yapılan alkol ölçümlerinde yüksek promil tespit edildiği, ifadelerinde, birlikte yüksek miktarda alkol tükettiklerini ve şüphelinin de aynı oranda alkol aldığını beyan ettikleri aktarıldı. İddianamede, kazaya tanık olan Onur B.'nin ifadesinde ise şüphelinin yüksek hızla 'makas atarak' ilerlediği sırada bekçinin aracına çarptığını, araçtan inen kişilerin alkollü olduklarının anlaşıldığını söylediği belirtildi. Cihan Bulut hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı