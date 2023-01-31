Görüntülere tepki yağmıştı! Sitede kediyi tekmeleyen şüpheli serbest bırakıldı Güncel Haberler İstanbul Küçükçekmece'de bir sitede kediyi tekmelediği güvenlik kamerasınca tespit edilen Aytuğ Koyuncu gözaltına alındı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Koyuncu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Küçükçekmece'de Atakent Mahallesi'ndeki bir sitede 5 Ocak'ta bina girişinde kediye eziyet ettiği belirlenen Aytuğ Koyuncu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Aytuğ Koyuncu, emniyetteki işlemlerinin ardından "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheli Koyuncu'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKMİŞTİ Aytuğ Koyuncu'nun binadan dışarı çıkmaya çalışan kediyi tekmelediği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti. Görüntüler, sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekmişti. Aytuğ Koyuncu, hakkında 2019'da da hayvanlara eziyet ettiği gerekçesiyle işlem yapıldığı öğrenilmişti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel kedi 3. Sayfa Güncel Haberler

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