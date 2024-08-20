İstanbul Kartal'da drift yapan sürücüye yüksek para cezası

İstanbul Kartal'da trafikte aracıyla drift yapan sürücüye 35 bin 935 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ağustos'ta Şeyh Şamil Caddesi İETT durağı alanında trafiği tehlikeye düşürecek şekilde aracıyla drift yaptığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücünün M.T. olduğunu belirledi.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "saygısızca araç kullanmak", "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" ve "filmli cam" maddelerinden toplam 35 bin 935 lira para cezası verildi.

Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücünün aracı da 2 ay trafikten men edildi.

Ayrıca sürücü M.T, hakkında "karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek" suçundan adli işlem yapılması amacıyla polis merkezine teslim edildi.