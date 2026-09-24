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İstanbul Kartal'da D-100 kenarında bulunan erkek cesedi Adli Tıp'a kaldırıldı

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Kartal Soğanlık'ta D-100 kara yolunun kenarındaki yeşil alanda hareketsiz yatan erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Erkek cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü.

Kartal'da D-100 kara yolunun kenarında yeşil alanda erkek cesedi bulundu.

Soğanlık Yenimahalle'de D-100 kara yolunun kenarındaki yeşil alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şehmus Ç'ye ait olduğu tespit edilen ceset, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerine gelen Şehmus Ç'nin yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü.

Kaynak: AA
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