İstanbul Kadıköy'de kuvvetli rüzgar park halindeki otomobilin üzerine ağaç devirdi

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KADIKÖY'de yağışlı hava ve rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Olay, saat 09: 20 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Sultan Sokak'ta meydana geldi. İstanbul genelinde gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar gören ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın üzerine devrilen ağacı keserek kaldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı