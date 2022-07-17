İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor - Haberler

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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

AA - Uğur Ulu - Güncel
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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçen tatilciler yoğunluğa neden oldu.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nda, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçen tatilciler yoğunluğa neden oldu.

Otoyolun güney kesiminden gelerek İstanbul ve çevre illere seyrini sürdüren araçların, Bursa'daki batı gişeler mevkisinde akıcı yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Ekipler güzergahlarda önlemlerini artırdı.

Yoğunluğun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

AA / Uğur Ulu - Güncel

Kurban Bayramı İstanbul Bursa İzmir Güncel Haberler

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