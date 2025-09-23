İstanbul İtfaiyesi 311. Yılını Kutluyor

İstanbul İtfaiyesi'nin 311. kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası kapsamında, Sultanahmet ve Kadıköy meydanlarında evde çıkan yangınlara ve yangın tüpünün kullanımına ilişkin vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Sultanahmet ve Kadıköy meydanlarında stantlar kuruldu. Vatandaşlara broşür dağıtılan etkinlikte, itfaiye ekiplerince mobil eğitim aracında vatandaşlara bilinçlendirme eğitimi verildi.

İtfaiye ekipleri, mobil eğitim aracında yangın öncesinde ve sırasında yapılması gerekenlere ilişkin vatandaşları bilgilendirdi. Mobil eğitim aracında kurulan mutfakta, yangın tüpünün kullanımına ilişkin bilgi verildi, evde çıkan yangınlara karşı yapılması gerekenler anlatıldı.

İstanbul İtfaiyesi'nin 311. kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası kapsamında, 26 Eylül'e kadar hafta boyunca kentin farklı noktalarında çeşitli programlar düzenlenecek.

İstanbullular, şehrin farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklerle itfaiyenin 311 yıllık serüvenine tanıklık edecek. Ayrıca, hafta boyunca şehit itfaiyecilerin aileleri ziyaret edilecek.