İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız Beşiktaş'ta İncelemelerde Bulundu

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İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, asayiş ve kamu düzenine yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik'ten asayiş ve kamu düzenine yönelik yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Çelik, ilçedeki asayiş uygulamaları ve yürütülen operasyonları anlattı.

Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği'ni de ziyaret eden Yıldız, burada görev yapan polislerle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında teşkilat mensuplarına kolaylıklar dileyen Yıldız, özverili çalışmaları dolayısıyla emniyet personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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