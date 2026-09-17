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İstanbul Havalimanı’nın 4'üncü pisti, işletme ruhsatını aldı

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İstanbul Havalimanı’nın 4'üncü pisti, işletme ruhsatını aldı
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı 4'üncü pistinin işletme ruhsatlandırma sürecini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ile tamamlayarak, belgemizi İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’ye teslim ettik" dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı 4'üncü pistinin işletme ruhsatlandırma sürecini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ile tamamlayarak, belgemizi İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.'ye teslim ettik" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Havalimanı 4'üncü pistinin işletme ruhsatlandırma sürecini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ile tamamlayarak, belgemizi İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.'ye teslim ettik. Havacılıkta emniyet ve operasyonel sürekliliğin temel şartlarından biri olan işletme ruhsatı ile yeni pistimizi uçuş operasyonlarına hazır hale getirdik. Doğu-Batı yönünde hizmet verecek 4'üncü ana pistimizle İstanbul Havalimanımızın operasyonel kapasitesini artıracak, uçuşlarda zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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