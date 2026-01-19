Haberler

İstanbul'daki havalimanlarında planlanan seferlerde aksaklık yaşanmadı

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda alınan tedbirler sayesinde kar yağışına rağmen planlanan seferlerde aksaklık yaşanmadı. Meteoroloji Acil Durum Komitesi'nin değerlendirmeleri doğrultusunda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kapasite azaltılmasına gidildi.

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda alınan tedbirler sayesinde bugün planlanan seferlerde aksaklık yaşanmadı.

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları alınan tedbirler sayesinde hava trafiğinde aksamalara neden olmadı. Şehir merkezinde kar yağışı etkili olurken kentin kuzeyinde bulunan İstanbul Havalimanı'nda yağışın etkisi görülmedi. Meteoroloji Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) dün yaptığı değerlendirmelerin ardından dün ve bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan seferlerde yüzde 15 kapasite azaltmasına gidilmişti. Kapasite azaltılmasından dolayı AJet ve Pegasus Sabiha Gökçen Havalimanı varış ve kalkışlı birçok seferini iptal etmişti. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında uçaklara, sefer öncesi buzlanmaya karşı De-Icing işlemi yapılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
