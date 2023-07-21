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İstanbul genelinde helikopter destekli 'huzur uygulaması' yapıldı

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İstanbul İl Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri helikopter destekli il genelinde 'huzur uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik kontroller de yapıldı.

İstanbul genelinde helikopter destekli 'huzur uygulaması' yapıldı

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri helikopter destekli il genelinde 'huzur uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik kontroller de yapıldı.

İstanbul'da birçok noktada helikopter destekli polis ekiplerince 'huzur uygulaması' gerçekleştirildi. Saat 19.00'da başlayan uygulamaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, motosikletli Yunus polisler, Özel Harekat polisleri ve MASK isimli Narkotik Köpeği de katıldı. Uygulama çerçevesinde kara ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Denetimlerde şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama kontrolleri de gerçekleştirildi.

Özel eğitimli narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı uygulamada araçlar didik didik arandı. Uygulama saat 22.00'ye kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik İstanbul Güncel Haberler

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