Haberler

İstanbul-Fırtınada köprüyü geçmeye çalışan motosikletlilere diğer araçlar kalkan oldu

İstanbul-Fırtınada köprüyü geçmeye çalışan motosikletlilere diğer araçlar kalkan oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da, etkili olan fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken zor anlar yaşayan motosikletlilere, trafikteki araçlar kalkan oldu.

İstanbul'da, etkili olan fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken zor anlar yaşayan motosikletlilere, trafikteki araçlar kalkan oldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen motosikletliler etkili olan fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Düşmemek için büyük çaba sarf eden motosikletlilerin yardımına diğer sürücüler yetişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanarak Avrupa Yakası'ndan Anadolu yakasına geçen motosikletlilere cenaze aracı ve servis araçları uzun bir süre eşlik etti. Dörtlülerini yakarak ilerleyen sürücüler motosikletlilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamadan köprüden geçmesini sağladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti

Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yapamadığını Acun Ilıcalı yaptı! Adem Yeşilyurt'un yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ve Trabzon'un yapamadığını Acun yaptı! İmzayı attırıyor
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı

Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı
İstanbul'da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi

Deniz feneri bile fırtınaya dayanamadı