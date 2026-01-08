İstanbul-Fırtınada köprüyü geçmeye çalışan motosikletlilere diğer araçlar kalkan oldu

İstanbul'da, etkili olan fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken zor anlar yaşayan motosikletlilere, trafikteki araçlar kalkan oldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen motosikletliler etkili olan fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Düşmemek için büyük çaba sarf eden motosikletlilerin yardımına diğer sürücüler yetişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanarak Avrupa Yakası'ndan Anadolu yakasına geçen motosikletlilere cenaze aracı ve servis araçları uzun bir süre eşlik etti. Dörtlülerini yakarak ilerleyen sürücüler motosikletlilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamadan köprüden geçmesini sağladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.