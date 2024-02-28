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İstanbul Fatih'te tramvay kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

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Bağcılar'dan Kabataş istikametine seyir halindeki tramvay, Topkapı mevkisinde bir kişiye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Muzaffer S'nin (79) hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında aksayan tramvay seferleri, normalde döndü.

İstanbul Fatih'te tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Bağcılar'dan Kabataş istikametine seyir halindeki tramvay, Topkapı mevkisinde bir kişiye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Muzaffer S'nin (79) hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından tramvayın altından çıkarılan Muzaffer S'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ- Bağcılar istasyonları arasında aksayan tramvay seferleri, normalde döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Cevizlibağ Bağcılar İstanbul İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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