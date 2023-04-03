İSTANBUL-EYÜPSULTAN-KADIKÖY VAPURUNDA FACİDAN DÖNÜLDÜ

Olay, saat 20.30 sıralarında yaşandı. Saat 20.05'de Eyüpsultan'dan Kadıköy'e gitmek üzere hareket eden şehir hatları vapuru Kasımpaşa'yı geçtikten sonra bir anda kuru yük gemisiyle karşı karşıya geldi. İddiaya göre kuru yük gemisinde her hangi bir aydınlatma ya da eşlik eden bir römorkör bulunmuyordu. Vapurda bulunan yolcuların yaşadığı panik cep telefonu kameralarına yansırken, vapurun kaptanının son anda yaptığı manevrayla kazayı önlediği öğrenildi. Şehir hatları vapuru olayın ardından Kadıköy İskelesi'ne doğru seyrine devam etti.

- İstanbul