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İstanbul Eyüpsultan'da yağışta çöken yolda ekipler güvenlik önlemi aldı

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İstanbul Eyüpsultan'da yağışta çöken yolda ekipler güvenlik önlemi aldı
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Eyüpsultan Bulvarı'nda akşam saatlerinde yağış sırasında yol, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerden polis, araçların çukura düşmemesi için güvenlik önlemi alırken trafik akışı kontrollü sağlandı.

EYÜPSULTAN'da yağış sırasında yol çöktü. Olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sırasında yol henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yoldan geçen araçların çukura düşmemesi için güvenlik önlemi aldı. Çöken alana iş makinesi ile müdahale edilirken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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