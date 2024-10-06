İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti
İstanbul Beyoğlu'nda sokakta dolaşan genç bir kıza yönelik tecavüz girişiminin yankıları sürerken bir cinsel saldırı haberi de Esenyurt'tan geldi. Üçevler mahallesinde yoldan geçen bir adam, sokakta oynamakta olan küçük kız çocuğunu eliyle taciz etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde küçük kızı taciz eden sapığın daha sonra aynı noktaya geri döndüğü görüldü. Videoyu paylaşan çok sayıda kullanıcı yetkililere "Bu sapığı bir an önce yakalayın" çağrısında bulundu.
Türkiye, İstanbul Beyoğlu'nda iki şahsın genç bir kıza yönelik tecavüz girişimini konuşurken infial yaratan bir görüntü de Esenyurt'ta kaydedildi.
KIZ ÇOCUĞUNU TACİZ ETTİ
Yoldan geçen genç bir adam, sokak ortasında oyun oynayan kız çocuğunu eliyle taciz etti. Daha sonra aynı noktaya geri dönen sapık güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
"BU SAPIĞI BİR AN ÖNCE YAKALAYIN"
Görüntüyü paylaşan çok sayıda vatandaş yetkililere seslenerek daha güvenli sokaklarda yaşamak istediklerini belirtip "Bu sapığı bir an önce yakalayın" çağrısında bulundu.