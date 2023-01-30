Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-ESENLER'DE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ

Güncel Haberler

İSTANBUL-ESENLER'DE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ

ESENLER'de boşanma aşamasında olduğu eşine konuşma bahanesiyle yaklaşan koca, barışma teklifini kabul etmeyen eşi C.S.?ye kurşun yağdırdı.

ESENLER'de boşanma aşamasında olduğu eşine konuşma bahanesiyle yaklaşan koca, barışma teklifini kabul etmeyen eşi C.S.?ye kurşun yağdırdı. C.S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi 514 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi C.S. ile sokakta tartışmaya başlayan kişi, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine kurşun yağdırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan C.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title