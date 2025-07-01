İstanbul Emniyeti, Hazreti Muhammed Karikatürü Yayınlayan 4 Şüpheliyi Gözaltına Aldı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin 4 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, "Peygamberimize karşı yapılan bu saygısızlık, hukuk önünde hak ettiği en ağır karşılığı bulacaktır." ifadesini kullandı.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz'e yönelik yapılan karikatürize etme hadsizliğini şiddetle kınıyorum. Bu alçak eyleme ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Peygamberimize karşı yapılan bu saygısızlık, hukuk önünde hak ettiği en ağır karşılığı bulacaktır."