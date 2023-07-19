İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı
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İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın 91 yaşında vefat eden babası Mustafa Aktaş, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Törene İstanbul Valisi, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın 91 yaşında vefat eden babası Mustafa Aktaş, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Aktaş için Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, camide taziyeleri kabul etti.
Namazın ardından Aktaş'ın cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.