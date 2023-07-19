İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın 91 yaşında vefat eden babası Mustafa Aktaş, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Törene İstanbul Valisi, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve çok sayıda vatandaş katıldı.