İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Bağcılar'daki Uyuşturucu Mücadele Çalışmalarını Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Bağcılar'daki Uyuşturucu Mücadele Çalışmalarını Denetledi
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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde uyuşturucu ve sokak suçlarıyla mücadele için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İlçe Emniyet Müdürü Korkut Okyay'dan bilgi alan Yıldız, emniyet mensuplarına teşekkür etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucu ve sokak suçlarıyla mücadelede başarılı çalışmalara imza atan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki çalışmaları yerinde denetledi.

Yıldız, güvenlik faaliyetlerine ilişkin İlçe Emniyet Müdürü Korkut Okyay'dan bilgi aldı.

Suçun önlenmesi ve aydınlatılması noktasında ekibiyle birlikte yoğun mesai harcayan Okyay, ilçedeki asayiş uygulamaları ve yürütülen operasyonlara dair detayları İl Emniyet Müdürü Yıldız'a aktardı.

100. Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi Amirliği'ni de ziyaret eden Yıldız, burada görev yapan polislerle bir araya geldi.

Yıldız, emniyet mensuplarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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