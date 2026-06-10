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İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Asayiş Şube Müdürlüğünün faili meçhul dosyalara yönelik çalışmalarını inceledi

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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Aynur Kanbur cinayetinin çözümünde emeği geçen polislere teşekkür etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Asayiş Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Gayrettepe yerleşkesindeki Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Yıldız'ı, Şube Müdürü Mehmet Ali Taşçı ve yardımcısı Cüneyt Yılmaz, diğer ilgili büro amirleri ve polis ekipleri karşıladı.

Burada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Yıldız, yetkililerden bilgi aldı.

Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, faili meçhul cinayetlerle ilgili İstanbul polisinin titizlikle çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Başta Asayiş Şube Müdürlüğü olmak üzere, Olay Yeri İnceleme ve İstihbarat şube müdürlüklerinin faili meçhul konularında çok yönlü ve titizlikle çalışma yaptığını kaydeden Yıldız, "Son olarak Aynur Kanbur cinayetinin aydınlatılmasında arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Geçmişe dönük diğer faili meçhul cinayetlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda, birçok faili meçhul cinayetin aydınlatılmasında Asayiş Şubemizin önemli katkısı oldu. Bu da son olarak önemli bir çalışma. Değerlendirmek için arkadaşlarımızla buradayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar
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