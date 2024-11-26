Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Sanık hemşireden kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

 Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi

Tartışma yaratan Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat
Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti

CHP'li vekilin sözleri sonrası Bakan Güler salonu terk etti

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yangın

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Samatya'da bulunan hastanenin depolarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi, çalışanlar ve hastalar tahliye edildi.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Samatya'da bulunan hastanenin alt katındaki depoda henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Çalışanlar ve hastalar binadan tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
img

2 kedi cinsi için yasaklama kararı
img

Tarık Akan'ın mezarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
img

Otomobil fabrikası kurulacak ilde Çin sokağı da açılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef Beyza evli mi? Masterchef Beyza neden şiddete uğradı? Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşüyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti Cemal neden yok? Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir? 27 Kasım Diyarbakır hava durumu | 27 Kasım Diyarbakır hava durumu nasıl? Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? 26 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! 26 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 26 Kasım 2024 Salı günü neler gelecek? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.