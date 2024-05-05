İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde çocuk oyunu tiyatroseverlerle buluştu
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Dijital Sanat Festivali (İDAF) kapsamında 'Neci'nin Diji Maceraları' adlı çocuk oyunu tiyatroseverlerle buluştu. Oyunda Müslüm Tamer ve Zeynep Atılgan 'Neci' karakterinin dijital ortamdaki maceralarına eşlik etti. Festival, çocuklar ve aileler tarafından ilgiyle izlendi.
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Dijital Sanat Festivali (İDAF) kapsamında "Neci'nin Diji Maceraları" adlı çocuk oyunu tiyatroseverlerle buluştu.
Nabat Garakhanova'nın yazıp Sibel Yıldırım Başak'ın oyunlaştırdığı, Şakir Gürzumar'ın yönettiği oyunda Müslüm Tamer ve Zeynep Atılgan "Neci" karakterinin dijital ortamdaki maceralarına eşlik etti.
Dijital dünyada uzak durulması gereken kötü alışkanlıkları, şiddet içerikli oyunları ve siber zorbalığı işleyen oyunu çocuklar ve aileleri ilgiyle izledi.
Çocuk ve gençlik atölyelerinin yanı sıra panellere, görsel ve işitsel performanslara ev sahipliği yapan festival, bugün sona eriyor.