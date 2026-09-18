Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+51 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Beylikdüzü ve Sarıyer'de uyuşturucu ticaretinin yapıldığını belirleyen ekipler, tespit edilen 2 ev adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda 8 kilo 789 gram uyuşturucu, 21 kilogram kimyasal katkı maddesi, ?3 kilo 648 gram sıvı sentetik uyuşturucu, ?2 kilo 500 gram kristal sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
Prenses Diana'nın kardeşinin yazdığı kitap piyasaya çıkmadan çalındı; tartışmalar büyüyor

Kraliyetin istemediği kitap daha çıkmadan çalındı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Italiano'dan Beşiktaş taraftarına sevgi dolu sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek kucaklardım

Maç biter bitmez flaş sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek...
Gülistan Doku soruşturmasında ifade veren emniyet müdürü merkeze alındı

Soruşturmada ifade veren emniyet müdürü koltuğundan oldu
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı

Borsada dev operasyon! Başkan dahil 4 isim tutuklandı
2. Lig ekibi Torreense'den Avrupa Ligi'nde tarihi zafer

2. Lig ekibinden UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi zafer
Beşiktaş'tan Marsilya'ya karşı dört dörtlük performans

Maç sonunda ortaya çıkan rakam inanılmaz
Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti

Aşk-ı Memnu dizisinin unutulmaz karakteriydi! Hayatını kaybetti
Edebiyat öğretmeninin acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Edebiyat öğretmeninin acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi