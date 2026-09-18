İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Beylikdüzü ve Sarıyer'de uyuşturucu ticaretinin yapıldığını belirleyen ekipler, tespit edilen 2 ev adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda 8 kilo 789 gram uyuşturucu, 21 kilogram kimyasal katkı maddesi, ?3 kilo 648 gram sıvı sentetik uyuşturucu, ?2 kilo 500 gram kristal sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA