Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 89 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Operasyonlarda 306 kilo 385 gram uyuşturucu, 3 milyon 696 bin 500 sentetik ecza ve uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 116 zanlıdan 89'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu son 2 haftada düzenledikleri operasyonlarda 116 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, ?3 milyon 650 bin sentetik ecza hap, 199 kilogram skunk, 107 kilo 385 gram metamfetamin ile ?46 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 89'u tutuklandı, 14'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 13 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çalışmalara katılan personeli tebrik ederek, basın mensuplarına operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Gençliğin ve neslin korunması adına mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Yıldız, gençliği ve geleceği çaldırmayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

