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İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı

İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde İstanbul'un meşhur bir börekçisi de yer aldı. Kıymalı böreklerinde yüzde 100 kıyma kullanmadığı ortaya çıkan börekçinin şubelerinden birinde sakatat-baş eti bulunurken bir diğerinde ise hayvan taşlığı çıktı.

Bakanlığın yaptığı gıda denetimlerinde İstanbul'un meşhur börekçisinin kıymalı böreklerinde yüzde 100 kıyma kullanılmadığı belirlendi.

ÜNLÜ BÖREKÇİDE İSYAN ETTİREN OLAY

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın geçen hafta yayınladığı taklit ve tağşiş ürünler listesinde İstanbul'da bilinen börekçileri arasında bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisi de yer aldı. Börekçinin 3 şubesinde satılan kıymalı böreklerde, dana kıyma harici karıştırılmış etler bulundu.

KAĞITHANE'DE HAYVAN TAŞLIĞI ÇIKTI

Sultangazi'de bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisinde satılan kıymalı böreklerde, kanatlı hayvan eti ve sakatat bulundu. Pendik'te bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisindeki kıymalı böreklerde sakatat- baş eti bulundu. Kağıthane'de bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisinin kıymalı böreklerinden ise hayvan taşlığı çıktı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Güncel Kıyma

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Yorumlar (11)

Birşey demedimki:

Para cezası vermek işe yaramaz. 6 ay kapatın ve dükkanın önüne kocaman yazın kabahatlerini. Bakın neler oluyor. Diğerleri de nasıl düzeliyor.

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Ferit Garipoğlu:

ünlü börekçi ???????????????????? ( Böyle bir işe kalkıştıysa sonucuna katlanacak )

12
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MEMOLLİ null:

haberler com. ortakmısın oraya. sanki haberi yaparken kafana silah dayamışlar. ismini yazmıyorsun.

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1
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Ahmet Atmaca:

Memleketij esnafından ahlaksızlık, yönetiminde ise umursamazlık hat safhada. Vallahi kimseye güven olmaz bu gidişle dışardan hiç birşey yenmez.

4
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metin:

Tarım Bakanlığı bu hilebazlıkların il, ilçe, mahalle ve firma adına göre arama yapılarak geriye dönük sorgulanabileceği ve kayıtları sürekli olacak bir web ara yüzünü neden hazırlamıyor? Bununla ilgili talepler yapılmıştı ve iki yıl önce üzerinde çalışıyoruz diye yanıt vermişlerdi. Bu sahtekarlıklar unutulup gitmemeli.

4
0
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Tarla Parsellenir Gönlüm Buzlu Cam:

Kapatacaksın efendim

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Ağa Aytaş:

Gerçekten kaç günden beri midemiz alt üst oldu yediğimiz ağzımızda büyüyor yokmu bu memlekette işleri yoluna sokacak bir yönetim ne müslümandan müslüman olabildik ne yahudiden yahudi nehırıstıyan dan hırıstıyan ne olacak halimiz.

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SELCUK KIRAZLI:

özel yaptırdığımız sosumuz, özel tereyağımız, özel olarak hazırlanmış kıymamız, özel şovumuz, instragram, tiktok, YouTube... herşeyiniz özelde, dürüstlüğünüz, Allah korkunuz nerede?

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metin:

Arama yapılabilen bir sistem yayına girmiş; bu da güzel. Buradaki bilgiler zaman aşımına uğratılmasın ve sürekli ulaşılabilsin ki sahtekarların yaptığı yanına kalmasın.

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