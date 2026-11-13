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İstanbul'da yürütülen aklama soruşturmasında tutuklu Ömer Sarıgül ek ifade verecek

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklu Ömer Sarıgül'ün ilerleyen günlerde İstanbul Adalet Sarayı'nda ek ifade vereceği öğrenildi.

İstanbul'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ek ifade verecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, Mustafa Sarıgül'ün oğlu tutuklu Ömer Sarıgül'ün ilerleyen günlerde İstanbul Adalet Sarayı'nda ek ifade vereceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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