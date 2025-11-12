Haberler

İstanbul'da "Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli" düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde, "Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek" temasıyla İstanbul'da "Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli" gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde, "Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek" temasıyla İstanbul'da "Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli" gerçekleştirilecek.

Sıfır Atık Vakfından yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde 28 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek panelle, gıda ve su israfına karşı küresel işbirliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım politikalarına yön verilmesi amaçlanıyor.

Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun devamı ve tamamlayıcı oturumu olarak tasarlanan, "Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek" temasıyla düzenlenecek "Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli"yle, üretilen gıdanın üçte birinin israf edildiği, milyarlarca ton suyun boşa harcandığı bir dönemde, gıda ve su israfına karşı küresel ölçekte çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Panel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, İtalya, İspanya, Azerbaycan, Macaristan, Meksika, Paraguay, Suudi Arabistan ve Irak gibi çok sayıda ülkeden bakan ve bakanlık düzeyinde katılımla gerçekleştirilecek.

Gıda ve su israfının küresel ölçekte ulaştığı kritik boyutlara dikkat çekmek, bu alanda uluslararası politika uyumunu güçlendirmek ve çözüm odaklı işbirliklerini teşvik etmek amacıyla IFAD, Dünya Gıda Programı, FAO gibi Uluslararası Kuruluşların üst düzey temsilcilerinin de katılacağı panel, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda ortaya konulan vizyonu özellikle gıda ve su israfı bağlamında derinleştirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı 'Ligler devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı

"Ligler devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti

Bu acı fotoğrafın üzerinden tam 26 yıl geçti
Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı

Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Jantlarda büyük tehlike! Honda 400 bin aracını geri çağırıyor

Jantlarda büyük tehlike! Honda 400 bin aracını geri çağırıyor
Hülya Avşar'dan yeni hamle: Sahnelerden iş dünyasına

Hülya Avşar'dan sürpriz hamle! Yeni işini duyanlar şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün görüşecek

Ankara'da kritik Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Saati de belli oldu
Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz

Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.