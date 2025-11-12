İstanbul'da "Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli" düzenlenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde, "Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek" temasıyla İstanbul'da "Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli" gerçekleştirilecek.

Sıfır Atık Vakfından yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde 28 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek panelle, gıda ve su israfına karşı küresel işbirliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım politikalarına yön verilmesi amaçlanıyor.

Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun devamı ve tamamlayıcı oturumu olarak tasarlanan, "Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek" temasıyla düzenlenecek "Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli"yle, üretilen gıdanın üçte birinin israf edildiği, milyarlarca ton suyun boşa harcandığı bir dönemde, gıda ve su israfına karşı küresel ölçekte çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Panel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, İtalya, İspanya, Azerbaycan, Macaristan, Meksika, Paraguay, Suudi Arabistan ve Irak gibi çok sayıda ülkeden bakan ve bakanlık düzeyinde katılımla gerçekleştirilecek.

Gıda ve su israfının küresel ölçekte ulaştığı kritik boyutlara dikkat çekmek, bu alanda uluslararası politika uyumunu güçlendirmek ve çözüm odaklı işbirliklerini teşvik etmek amacıyla IFAD, Dünya Gıda Programı, FAO gibi Uluslararası Kuruluşların üst düzey temsilcilerinin de katılacağı panel, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda ortaya konulan vizyonu özellikle gıda ve su israfı bağlamında derinleştirmeyi amaçlıyor.