İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturmasında 30 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle ilgili 4 ayrı soruşturma kapsamında toplam 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon devam ediyor.

Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 3'ünün cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Ekiplerin, firari durumdaki 11 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediyelerinin binalarında arama işlemleri de devam ediyor.