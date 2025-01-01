İstanbul'da Yeni Yıl Uygulaması: Trafik Kontrolü ve Çikolata İkramı
İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde Kadıköy'de asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, sürücülerin alkol kontrollerini yaparken, vatandaşlara çikolata ikram etti.
İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Kadıköy Bostancı Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi üzerindeki uygulama noktasında yol kontrolü yapan ekipler araçları tek tek durdurdu.
Vatandaşların yeni yılını kutlayarak çikolata ikram eden ekipler, ardından sürücülerin araç sorgularını ve alkol kontrolünü yaptı.
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