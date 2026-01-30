Haberler

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

İstanbul'da yasal bahis işletmelerinde 'kapalı devre' sistem aracılığıyla yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmak üzere sevk edildi. Soruşturma kapsamında 600 milyon lira para hareketi tespit edildi.

İstanbul'da, yasal bahis işletmelerinde "kapalı devre" sistem aracılığıyla yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kapalı devre" sistem üzerinden yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla bahis ve kumar oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Burada savcılığa çıkarılan 14 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yasal bahis işletmelerinde "kapalı devre" olarak adlandırılan sistem üzerinden yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla bahis ve kumar oynatıldığı, işletmelere gelen kişilerin telefonları üzerinden ya da fiziki temasla bu sitelere yönlendirilerek bahis oynamalarının sağlandığı belirlenmişti.

Resmi olarak faaliyet gösteren 5 farklı işletme üzerinden yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin, 2023-2025 yıllarında banka hesaplarında gerçekleşen para hareketinin yaklaşık 600 milyon lira olduğu tespit edilmişti.

Bu kapsamda polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

