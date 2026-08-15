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İstanbul'da Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

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İstanbul'da yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Büyükçekmece'de yapılan aramalarda 23 tabanca, çok sayıda parça, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi. Zanlıların çeşitli suçlardan arandıkları belirlendi.

İstanbul'da yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, dün Büyükçekmece'deki Kamiloba ve Kumburgaz mahallelerinde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler T.Y. ve F.A. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 23 tabanca, 16 tabanca gövdesi, 16 tabanca sürgüsü, 37 şarjör, 313 fişek ve 30,9 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kasten yaralama, tehdit ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen zanlılardan T.Y'nin 3, F.A'nın 9 suçtan arandıkları tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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