İstanbul'da yargısal süreçlere müdahale edildiği iddiasına ilişkin 6 şüpheli hakkında soruşturma

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, M.Ş'nin liderliğinde kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, 2022-2024 yıllarında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale ettiği iddiasına ilişkin mevcut deliller doğrultusunda 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmaları, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılarak, suç eşyası ve delillerine el konulması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA