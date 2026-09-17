Haberler

İstanbul'da yargısal süreçlere müdahale edildiği iddiasına ilişkin 6 şüpheli hakkında soruşturma

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, M.Ş'nin liderliğinde kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, 2022-2024 yıllarında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale ettiği iddiasına ilişkin mevcut deliller doğrultusunda 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmaları, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılarak, suç eşyası ve delillerine el konulması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Fed sonrası çakılan altın, Suudi Arabistan'dan gelen haberle nefes aldı

Suudi Arabistan'dan gelen haber altında tüm hesapları değiştirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu

Ve beklenen oldu! Mert Hakan'dan haber var
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı

SPK düğmeye bastı! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
Antalya'da eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren şüpheli yakalandı! Ormanda saklanırken bulundu

3 kişiyi öldürüp ortadan kaybolmuştu! Saklandığı yer belli oldu
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş

Kadir İnanır'ın 28 mirasçısı şokta

Bakan Çiftçi'den tarihi açıklama! Eski bakan Namık Gedik'in naaşı Anıt Mezar'a taşınacak

Darbenin ilk kurbanlarındandı! Merhum bakanın naaşı taşınacak
THY'nin İtalya'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı

THY Kadın Voleybol Takımı'na vize engeli! Turnuvadan çekildiler
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin